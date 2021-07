Anguria, perché fa così bene: tutti i benefici e alcune idee sfiziose per gustarla

E' il frutto più atteso dell'estate. Grazie al suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, l'anguria può risultare è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, rinforza le ossa, protegge il cuore e previene il cancro, oltre ad avere un'importante azione anticellulite e antiossidante. "Essendo un frutto dalle proprietà diuretiche - spiega la dott.ssa De Falco - l'anguria aiuta, inoltre, la disintossicazione del rene e della vescica e, quindi, a prevenire problemi di cistite nelle donne". Ma gli effetti benefici che questo prodigioso frutto estivo non finiscono qui. La dott.ssa Diana De Falco, biologa nutrizionista, ci svelata tutte le proprietà e i benefici dell'anguria.

"Proprietà:

L'anguria è, di certo, uno dei frutti alleati del nostro corpo durante queste giornate afose: ricca in vitamine in particolare vitamine A, C e vitamine del gruppo B, sali minerali (soprattutto in potassio, fosforo e magnesio) e acqua (la polpa è costituita per oltre il 90% di acqua). Tra le proprietà, oltre a quella dissetante, idratante ed energica conferitagli dal discreto quantitativo di zuccheri (in particolare di fruttosio) e sali minerali, ritroviamo un'azione diuretica, anticellulite e antiossidante/antinfiammatoria (grazie al contenuto in licopene).

Benefici:

Il potassio e la citrullina (un amminoacido non essenziale) presenti nell'anguria aiutano ad equilibrare la pressione e quindi a combattere l'ipertensione.

Benefica per la vescica e per il rene: essendo un frutto dalle proprietà diuretiche, aiuta la disintossicazione del rene e della vescica e quindi a prevenire problemi di cistite nelle donne.

Benefica per la pelle grazie al contenuto in beta-carotene: aiuta la pelle a mantenere una corretta elasticità e a prevenire l'invecchiamento, inoltre il contenuto in vitamina C assicura la produzione di collagene.

Benefica per le ossa, il cuore e di prevenzione per l'insorgenza di tumori, grazie al contenuto in licopene (antiossidante ad azione antinfiammatoria).

Consigli:

Dato il contenuto di zuccheri consiglio un consumo ponderato soprattutto da parte dei soggetti diabetici e inoltre, essendo un frutto ricco in acqua, sconsiglio in particolare a chi soffre di problematiche gastrointestinali un consumo post prandiale; ottimo quindi come spuntino (circa 200 gr. di polpa) per l'azione rinfrescante ed energetica, ideale anche dopo aver praticato sport.

Ricette facili e veloci: