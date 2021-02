I 7 alimenti per sgonfiare la pancia e prevenire gas intestinali

Sono in tanti a soffrire di pancia gonfia e tensione addominale. Per combattere questi disturbi è necessario introdurre nella dieta cibi dal basso potere fermentativo, bandire bibite gassate e fumo di sigaratta, masticare lentamente e praticare una costante attività fisica. Oltre a queste regole basilari, possono essere d’aiuto anche alcuni alimenti capaci, grazie alle loro proprietà, di prevenire l'accumularsi di una quanità eccessiva di gas nell'intestino. Di seguito l’elenco stilato dal nutrizionista Marty Fierro.

1) Kefir

Sostituire il latte con il Kefir può essere una buona opzione in caso di intolleranza al lattosio. L’enzima presente in questo alimento (lattasi) è più facile da assimilare in quanto è predigerito dai batteri. In presenza di gas intestinali si consiglia di consumarlo in piccole quantità più volte al giorno.

