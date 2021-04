Agretti, perché fanno bene: tutti i benefici e come cucinarli

Con l’arrivo della primavera si arricchisce la proposta di frutta e verdura di stagione. Tra gli ortaggi che in questo periodo abbondando sui banchi del mercato troviamo gli agretti, un ortaggio di piccole dimensioni che si raccoglie tra il mese di marzo e di maggio. Chiamati anche barba di frate, barba di cappuccino, barba di Negus o roscani, altro non sono che una pianta erbacea con foglioline sottili e allungate molto somigliante per l’aspetto all'erba cipollina, ma a differenza di questa non vengono utilizzati come ingrediente aromatico. Sono chiamati comunemente “agretti” perché hanno un sapore leggermente amarognolo ma molto delicato, il modo migliore per gustarli è cuocerli al vapore o lessarli: sono ottimi come antipasto o contorno. In alternativa, si può anche scegliere di saltarli in padella o consumarli crudi. Sono buoni, poco calorici (solo 17 kcl per 100 g) e fanno molto bene alla salute: sono, infatti, ricchi di importanti proprietà e numerosi benefici. A svelarceli è il dott. Marty Fierro, biologo nutrizionista, che ci consiglia anche alcune ricette sfiziose per gustarli.

PROPRIETA’

Sono ricchi di vitamine del gruppo B e betacarotene, precursore della vitamina A (coinvolta nel meccanismo della visione).

Contengono moltissima vitamina C che aiuta a combattere la stanchezza e l’affaticamento muscolare.

Contengono molta vitamina k che ha un ruolo fondamentale nel processo di coagulazione del sangue oltre a mantenere in forma le ossa.

Sono ricchi di minerali come fosforo, calcio, ferro, magnesio e potassio, importantissimi per il benessere dell'intero organismo.

Sono, infine, ricchi di fibre e l’acqua che aiutano ad aumentare il senso di sazietà e soprattutto facilitano la digestione.

BENEFICI

Depurano l’organismo perché stimolano la diuresi, grande alla loro importante quantità di acqua.

Favoriscono la motilità e la funzionalità intestinale, e in generale la digestione, grazie al loro buon contenuto di fibre.

Fanno molto bene alla salute degli occhi e della vista per la loro importante quantità di vitamina A.

Sono molto utili per la salute di ossa e denti grazie all’abbondante quantità di calcio che contengono.

Combattono la debolezza e la stanchezza cronici grazie alla buona quantità di vitamine del gruppo B che contengono.

CONTROINDIZIONI

Gli agretti non presentano particolare controindicazioni, perché sono formati principalmente di acqua. E’ comunque sconsigliato un eccessivo utilizzo da parte di chi ha funzionalità intestinali irregolari, poiché possono avere un leggero effetto lassativo.

RICETTE

AGRETTI IN PADELLA CON POMODORI SECCHI E OLIVE

Risciacqua più volte gli agretti per eliminare tutta la terra. In una padella, lascia soffriggere l’aglio con un po’ di olio extravergine, poi aggiungI gli agretti. Quando saranno quasi cotti regola il sale, quindi spegnI il fuoco e lasciali raffreddare completamente. Aggiungi le olive nere denocciolate e i pomodori secchi ai vostri agretti in padella.

AGRETTI AL LIMONE

Porta a bollore acqua salata in una pentola, fai bollire gli agretti per circa 5 minuti. Ora fa rosolare un spicchio di aglio in camicia in una padella con un poco di olio evo. Metti dentro gli agretti, aggiungi il sale, una macinata di pepe. Aggiungi il succo di limone e ripassa gli agretti per qualche minuto in padella.

PASTA CON AGRETTI

Ingredienti: 360 g di spaghetti, 1 spicchio d'aglio, 1 mazzo di agretti, 1 peperoncino rosso, 50 g di olive taggiasche denocciolate, 3-4 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale.

Procedimento: Metti gli agretti in ammollo in una ciotola o nel lavello con abbondante acqua fresca, scolali e sciacquali più volte sotto acqua corrente. Mentre poni la casseruola con l'acqua per la pasta sul fuoco in una padella antiaderente capiente fai insaporire l'olio con l'aglio tagliato a metà e privato dell'anima. Quando sarà dorato eliminatelo, abbassa un pò la fiamma e unite il peperoncino tagliato a fettine, privato dei semi e poi tritato. Unisci le olive taggiasche e fai insaporire brevemente. Aggiungi anche gli agretti, sala e unisci poca acqua di cottura della pasta. Cuoci girando più volte con le pinze da cucina per circa 5 minuti in tutto o comunque fino a quando la verdura sarà cotta. Preleva la barba di frate e tieni da parte in caldo, conservando il condimento. Scola la pasta, aggiungi alla padella con il condimento e falla saltare, aggiungi se necessario un po' di acqua della pasta per mantecare. Unisci gli agretti, mescola e trasferisci nei piatti da portata. Completa, se gradisci, con pecorino grattugiato.