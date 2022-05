Abuso di antibiotici, D’Andrea: “La Campania prima in Italia. Necessaria una riflessione”

All’utilizzo improprio di antibiotici e alla conseguente antibiotico-resistenza sono riconducibili oltre 10mila decessi all’anno su un totale di circa 33mila nell’intera Unione Europea. Di questi, una percentuale significativa nella sola regione Campania. Un dato ulteriormente in crescita dopo gli anni della pandemia da Covid-19. L’antibiotico resistenza sarà il tema al centro della conferenza stampa in programma a Napoli, martedì 24 maggio 2022 alle ore 11:00, presso l’auditorium di Damor Farmaceutici.

Ne parleranno il professor Massimo Galli, ordinario di malattie infettive presso l’Università di Milano e infettivologo dell’ospedale Luigi Sacco, il professor Francesco D’Andrea, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Plastica dell’Università Federico II di Napoli, il professor Stefano Veraldi ,specialista in dermatologia e venereologia dell’Università di Milano, con la moderazione di Bruno Trimarco, professore emerito presso l’ Università Federico II di Napoli. Tra le antibiotico-resistenze, quella dermatologica sta acquisendo una rilevanza significativa, tanto da rappresentare, assieme all’oftalmica, circa l’80% delle antibiotico resistenze non sistemiche. Ed è proprio su questo e sulle sue possibili soluzioni che i professori si focalizzeranno, presentando i risultati di un nuovo prodotto a base di poliesanide, un antisettico di ultima generazione che non sviluppa resistenze, che associato al Rigenase® ha dimostrato un’elevata efficacia nella riparazione tissutale e nella prevenzione delle infezioni.

“Purtroppo - afferma D'Andrea - nell’uso improprio antibiotici la Campania occupa il primo posto in Italia, considerata la maglia mera dell’Europa. Un uso eccessivo e non appropriato di antibiorici non solo espone a effetti collaterali indesiderati, ma è anche tra le cause di sviluppo dell'antibiotico-resistenza, fenomeno per cui i batteri diventano immuni ai farmaci, rendendo le cure inefficaci. E’, quindi, necessaria una riflessione”. Il professore D’Andrea ha colto l’occasione anche per riportare l’attenzione sulla necessità di riprendere, dopo i locakdown che hanno impedito incontri dal vivo, sinergie tra Società scientifiche, Associazioni e specializzandi, per migliorare ed arricchire la formazione dei giovani medici. Ha, infatti, con questo intento organizzato di recente un incontro per tutti gli specializzandi della Campania con il presidente Peter Rubin dell’American Society of Plastic Surgeons, la più grande organizzazione mondiale di chirurghi plastici certificati.