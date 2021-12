Pizza di bietole e ricotta: una ricetta originale per il pranzo della Vigilia

Secondo la tradizione napoletana, il 24 dicembre si pranza con la pizza. Poichè la Viglia è di magro non si mangia carne: i napoletani preferiscono “preparare” lo stomaco e mangiare “leggero” (si fa per dire) in vista della grande “abbuffata” del giorno dopo. A cena un menù a base di pesce e verdure, e a pranzo uno spuntino “light” con la pizza con scarole, capperi, pinoli, olive nere e uva passa: una pizza rustica preparata con la pasta per pizza o con la pasta brisè, e cotta nel forno. Questo rustico, essendo farcito quasi interamente di verdura, era considerato un pasto magro e quindi perfetto per la Vigilia. Storicamente, però, l’ingrediente principale era un altro: le bietole. Sulle tavole dei napoletani, infatti, anticamente il 24 dicembre arrivava la “pizza con la jeta”, ossia la bietola, un piatto perfetto per il clima festivo eppure “di magro” della Vigilia. C’è poi chi alla pizza di scarole di mammà, oggi preferisce fare tappa in una delle migliori friggitorie della città per gustare un’altra specialità partenopea: la pizza fritta, anch’essa pietanza tipica del pranzo della Vigilia. C’è quella ripiena con cicoli, ricotta e pepe, quella con il pomodoro e mozzarella o quella con le scarole: la varianti sono davvero tante.

Per questa Vigilia di Natale vogliamo proporvi un ritorno alle origini con la preparazione della squisita pizza di bietole con ricotta. Un’alternativa originale e gustosa alla tradizionale pizza di scarole, che renderà perfetto il vostro pranzo del 24 dicembre.

Ingredienti:

10 uova

100 gr di parmigiano

100 gr di burro

500 gr di ricotta

1 kg di bietole

sale

pepe

1 kg di farina

Procedimento:

Insieme alla farina mescolare il sale, 3 cucchiai di olio e un pò di acqua. Dividere la pasta in 20 pezzi che metterete a riposare per un’ora. Intanto pulite la verdura e lessatela in acqua salata, appena scolata mescolatela ad un cucchiaio di parmigiano e ad un pò di salvia, le 4 uova battute, la ricotta e il pepe. Tirate una sfoglia sottilissima e sistematela in una teglia unta di olio, ungete la superficie della pasta e adagiatevi sopra altre foglie fino alla nona che ungerete volta per volta. Su quest’ultima stendete il composto di verdure e ricotta bagnate con olio e formate delle fossette nelle quali metterete un pò di burro e vi aprirete le 6 uova rimaste, cospargetele di sale e parmigiano grattugiato, stendete le altre foglie, sistemandole una sull’altra sempre cospargendole di olio. Ripiegate il bordo all’interno, premendo con un dito tutto intorno. Oleate la superficie ed infornate a fuoco caldo per 45-50 minuti a 180/200°.

Fonte della ricetta: “Frijenno magnanno. Le mille e una… ricetta”, raccolta di ricette tipiche campane presentata da Luciano De Crescenzo