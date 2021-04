la napoletana raffaella nastro protagonista del programma tv sweets king

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La napoletana Raffaella Nastro 45 anni di Castellammare di Stabbia sarà protagonista della II puntata di “Sweets King : La sfida all’ultimo dolce” in onda sul canale regionale siciliano TeleOne e sulle piattaforme in streaming su tutta la piattaforma multimediale, il sito teleone.it, l’app teleone e i social network YouTube, Facebook e Instagram. Insieme a lei la sfidante siciliana Giusy Zito. Dopo un lungo periodo di riflessione Raffaella Nastro ha deciso di realizzare quello che per lei è sempre stata la sua passione : dedicarsi alla cucina. Da circa tre anni ha iniziato questo nuovo percorso iscrivendosi a corsi professionali , dove ha conseguito attestati e qualifiche. Ha creato un blog online dove propone ricette dolci e salate adatte a tutte le occasioni. Al momento non lavora , ma ha avuto modo di collaborare con ristoranti ed eventi privati. Sweets King è un format inedito legato al mondo della pasticceria ideato dall'autore e regista Roberto Marco Oddo e condotto dalla giornalista di Cultura e Spettacolo Alessandra Costanza. La seconda puntata di Sweets King andrà in onda sabato 1 Maggio alle ore 15.00 sul 19 TeleOne, in replica domenica 2 maggio alle 10.45 ed alle 21.15 . Ogni puntata di Sweets King vedrà protagonisti due sfidanti che in 25 minuti ciascuno dovranno realizzare, nella prima fase del programma, il proprio dolce cavallo di battaglia A valutare le performance e soprattutto i dessert dei concorrenti in gara saranno tre temibili giudici Pastry Chef : Pietro Pupillo, Santi Palazzolo, Giovanni Catalano. I criteri di valutazione dei dolci sono 50% GUSTO – 20% CORRETTA ESECUZIONE TECNICA, 15% ASPETTO VISIVO E 15% CREATIVITA'. Per ogni puntata il voto dei giudici, avverrà al termine dell'assaggio e con l’assegnazione di un punteggio da 5 a 10 che determinerà la pagella dei due aspiranti pasticceri. Le otto puntate del format Sweets King saranno articolate in 3 fasi. Nella prima fase i concorrenti presenteranno il loro dolce Cavallo di Battaglia, nella seconda fase una rivisitazione di un dessert tipico della tradizione siciliana e nella terza, ossia la Finale, dovranno realizzare una ricetta con ingredienti al buio. L’accoppiamento per le gare degli sfidanti pasticceri è avvenuta attraverso un sorteggio andato in onda sul canale 19 TeleOne il 30 Marzo . Sweets King è un format cool, glamour e interattivo dove il pubblico è chiamato ad interagire con i protagonisti del programma e soprattutto con i concorrenti attraverso l’iniziativa Social Sweets, dove le dolci ricette inserite online possono essere votate dai followers che decreteranno al termine delle 8 puntate del programma il vincitore Sweets King Social Award, ossia il concorrente più amato dal pubblico di YouTube.