De Luca: "Il Covid è alle spalle, ma la mascherina resta obbligatoria"

Il presidente della Regione ha fatto il punto sull'emergenza sanitaria in Campania: "Giusto conservare il green pass rafforzato". E sui dipendenti sospesi perché senza vaccino: "Vuol dire che non hanno bisogno di lavorare"

"Il Covid è alle spalle, ma in Campania la mascherina resta obbligatoria anche all'esterno almeno fino a fine febbraio". E' la sintesi firmata Vincenzo De Luca dell'attuale situazione pandemica. Il presidente della Regione Campania, a margine dell'inaugurazione del blocco operatorio dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, già nell'autunno scorso aveva lanciato messaggi ottimistici sul superamento della fase delicata della pandemia.

Oggi, il messaggio lo lancia al Governo: "Sbagliato dare il messaggio che mascherina e green pass non siano più necessari. La mascherina all'aperto resta obbligatoria perché ci sono occasioni di grande rischio, come durante i giorni della movida". Poi, una considerazione caustica anche su quei lavoratori sospesi perché non vaccinati: "Vuol dire che non hanno bisogno di lavorare. Se è così, largo ai giovani".