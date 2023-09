Hacker attaccano il sistema informatico della Regione Campania, De Luca: "Eravamo pronti da tempo"

"L'esposizione di un mondo produttivo digitalizzato ad attacchi informatici è dietro l'angolo. Questo fine settimana il sistema informatico della Regione Campania ha subito un attacco informatico che abbiamo governato, essendoci preparati per tempo". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo alla cerimonia inaugurale del congresso nazionale della Società italiana di Fisica, ospitato quest'anno nella sede di Fisciano dell'Università di Salerno.

"Abbiamo voluto realizzare - ha detto il governatore - un sistema informatico gemello a protezione di quello della Regione per essere pronti a non perdere i dati e non farci bruciare le nostre conoscenze. Lo stiamo realizzando proprio qui all'Università di Salerno.