Arriva a Napoli il primo caffè da agricoltura rigenerativa certificato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nella patria del caffè da qualche ora è possibile acquistare, in barattoli da 250 gr, su illy.com. nei punti vendita diretti e in alcune catene selezionate della Grande Distribuzione, il primo caffè da agricoltura rigenerativa certificato regenagri, quindi la massima certezza che questo caffè è il primo Arabica al 100% da agricoltura rigenerativa. E' il frutto della relazione che Illy ha costruito negli anni con i produttori di caffè e con la Federazione dei Produttori del Cerrado Mineiro con i quali l'azienda ha condiviso l'urgenza di trovare una soluzione agli effetti del cambio climatico. Cerrado Mineiro è una delle aree più fertili al mondo, una macro-ecoregione brasiliana caratterizzata da una grande biodiversità di fauna e flora. Secondo il WWF è la savana più ricca biologicamente al mondo mentre il premio Nobel Norman Borlaug ritiene il Cerrado come uno degli ultimi posti sulla Terra dove ci sono territori arabili in cui l'agricoltura si può espandere ancora. Un caffè già richiestissimo e che dai prossimi giorni verrà commercializzato in tutti i 140 paesi in cui Illy è presente.