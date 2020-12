Assembramenti, De Magistris: "C'è tanta gente. Possibili provvedimenti in arrivo"

''Il racconto secondo cui la nostra esperienza amministrativa è stata salvata da un partito come Forza Italia non corrisponde al vero. Che poi all'interno di schieramenti di centrodestra ci siano stati atteggiamenti di responsabilità e maturità è un fatto positivo per la città. Il sì al bilancio è stata una grande vittoria del Consiglio comunale, della nostra amministrazione ma soprattutto della città. I partiti hanno votato tutti per il commissariamento: il Pd, il M5s, Italia Viva, Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia'. Con il sì al bilancio ha vinto il Consiglio comunale nell'espressione di libere coscienze. E' stata una giornata molto difficile, una pagina che ora va chiusa e bisogna guardare avanti'', spiega de Magistris sulla maratona che nella notte tra giovedì e venerdì ha portato all'approvazione del bilancio evitando così il commissariamento del Comune.

Covid

Nel corso della riunione di pre-giunta convocata per stasera a Palazzo San Giacomo si affronterà anche il tema degli assembramenti a Napoli da quando è zona arancione. ''Le forze di polizia faranno un piano di controllo - ha spiegato - ma noi stasera ci riuniremo anche per verificare da parte nostra se prendere specifici provvedimenti per la città. Vediamo anche se nei prossimi giorni passeremo in zona gialla perché questo ha un impatto notevole sulla città dove, già ora che siamo zona arancione, c'è tanta gente''.