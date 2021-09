Whirlpool, Patuanelli: “Quella di ieri è stata una svolta”

"Penso che quella di ieri possa essere una svolta". Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole ed ex titolare del Mise, commenta così la sospensione della procedura di licenziamento per i lavoratori della Whirlpool di Napoli. "Con la sottosegretaria Todde (oggi viceministra,ndr) - ricorda il ministro, interpellato dai cronisti a margine di una visita al mercato campagna amica di Coldiretti - nel governo Conte 2 avevamo seguito con attenzione la vertenza, Alessandra ha lavorato benissimo. C'è una soluzione interessante che si prospetta per il futuro di questo stabilimento e di questi lavoratori. Credo sia la strada giusta".