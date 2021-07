Whirlpool, Alessandra Clemente: "Giovedì va fermata da tutti la campagna elettorale"

"Ho partecipato all’assemblea di fabbrica oggi alla Whirlpool di Napoli per essere aggiornata sullo stato e le ultime evoluzioni a cui è giunta la vertenza". Così la candidata a sindaco di Napoli Alessandra Clemente sulla vicenda Whirlpool.

"Ho deciso - prosegue Clemente - di essere a Roma giovedì con le lavoratrici e i lavoratori del sito di via Argine perché c’è bisogno che una rappresentanza della città sia parte del corteo, per muoversi con gli operai e chiedere risposte concrete alle istituzioni nazionali: bisogna cominciare fermando la procedura di licenziamento, è una battaglia di dignità. Quello che sta accadendo in queste ore a Firenze, con una città ferma per dare solidarietà ai lavoratori di GKN, deve verificarsi anche a Napoli e siamo noi, come attori politici cittadini, a dover fare in modo che ciò avvenga. Dobbiamo farlo per dimostrare che quella di Whirlpool non è una vertenza solo dei lavoratori e delle loro famiglie, ma ci riguarda tutti come città".

"Per questo motivo nelle prossime ore sentirò i rappresentanti cittadini delle forze politiche che scenderanno in campo a Napoli alle prossime elezioni amministrative, per chiedere un impegno comune che sia slegato dalla campagna elettorale. Un primo concreto segnale potrebbe essere rappresentato, in vista della manifestazione di giovedì, da uno stop della campagna elettorale. Quella degli operai di Whirlpool è una battaglia che va oltre i colori politici e spendere quella giornata per le lavoratrici e i lavoratori che da 26 mesi lottano per vedersi riconosciuto un accordo firmato da azienda e governo, sarebbe un gesto di grande coerenza verso una causa a cui tutti gli attori politici hanno espresso solidarietà", conclude.