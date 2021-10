Elezioni Comunali 2021: come si fa il voto disgiunto

Come funziona

Il prossimo 3 e 4 ottobre si voterà a Napoli per le Elezioni Comunali 2021. I cittadini partenopei potranno eleggere il sindaco, il Consiglio Comunale, i Presidenti ed i consigli delle 10 municipalità cittadine. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

L'elezione del Sindaco e dei 40 consiglieri comunali può avvenire con diverse modalità:

- L'elettore potrà esprimere una preferenza per il candidato Sindaco e per una delle liste a lui collegate;

- Sarà possibile votare solo per una delle liste e la preferenza sarà attribuita anche al candidato sindaco collegato;

- Si potrà scegliere solo un candidato sindaco ed in questo caso il voto non sarà attribuito a nessuna delle liste a lui collegate;

- È possibile inoltre esercitare un voto disgiunto, votando cioè per un candidato sindaco e per una lista a lui non collegata.

L'elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale scrivendo, sulle apposite righe alla destra del contrassegno di lista, il cognome del candidato o dei due candidati scelti. In caso di doppia preferenza, il genere dei candidati prescelti dovrà essere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.