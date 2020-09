Elezioni, la delusione di Nino Simeone: "Settemila voti, ma non bastano"

Si era battuto come un leone, risollevandosi da una situazione critica e decidendo di proseguire nella sua campagna per le regionali. Non è stato un bellissimo periodo questo per il consigliere comunale Nino Simeone - presidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti - che culmina con la delusione delle regionali. E' lui stesso ad annunciarlo: "Ho ricevuto settemila voti", spiega, "purtroppo insufficienti per entrare in consiglio". Una delusione parzialmente mitigata dall'affetto che, da qualche giorno, Simeone riceve costantemente. Lo scorso 9 settembre il consigliere fu colto da malore e ricoverato al Monaldi, dove ha subito una delicata operazione chirurgica.

"Il pensiero di abbandonare la sfida elettorale c'è stato", spiegava Simeone qualche giorno fa. "Ma è subito passato quando ho visto l'affetto che mi circondava". In quei giorni tantissimi messaggi, anche sui social network, arrivano al consigliere. Che decide dunque di proseguire nella strada verso Palazzo Santa Lucia, confermando la candidatura nella lista 'De Luca Presidente' a sostegno del Governatore uscito per la seconda volta vincitore.

Un malore che era arrivato a due mesi da un incidente stradale molto violento in cui Simeone, investito, era rimasto ferito al braccio mentre era sul Corso Vittorio Emanuele. Un'estate decisamente triste che si è chiusa oggi con l'ultima amarezza: un bottino di 7mila voti che non consente, però, a Simeone di arrivare all'obiettivo. Un'ottima base, però, dalla quale ripartire. "Hai perso una battaglia ma puoi vincere la guerra": questo il succo di molti messaggi lasciati in queste ore sulla bacheca virtuale del consigliere.