Spadafora dopo il coming out: "Mi sento meglio. Sogno di fare tv"

L'ex ministro pentastellato è tornato ad Afragola per partecipare ad un evento de "Afragola Film Festival". L'intervista di NapoliToday

"Sì, mi sento meglio". Sono queste le parole del deputato del Movimento 5 Stelle Vincenzo Spadafora dopo aver fatto coming out. L'ex ministro è tornato nella sua Afragola per prendere parte alla proiezione del film documentario “Inside Prora” di Nico Weber, in programma all'Afragola Film Festival.

"I libri si scrivono quando si ha qualcosa da dire. Io, nel bene e nel male, sono stato protagonista di un periodo politico molto particolare, immerso in una pandemia che è la prima del genere dopo il dopo-guerra. Poi, ho voluto dare anche una testimonianza personale sulla mia vita privata, soprattutto in questo momento dove c'è un grande arretramento culturale sul tema dei diritti", ha detto Spadafora ai cronisti presenti.

"Afragola? Speriamo sia la volta buona"

Poi, un pensiero al festival di Afragola organizzato, tra gli altri, da Gianluigi Osteri, manager Gabbianella Club Events: "Il nostro territorio ha bisogno di avere stimoli culturali. Io sono felicissimo che il Teatro Gelsomino e Gianluigi Osteri si siano resi promotori di questo grande evento di aggregozione culturale attorno al cinema che, tra l'altro è anche una mia grande passione", ha continuato.

"Ad Afragola, che inizia una nuova stagione, con una nuova amministrazione, mi viene da dire: speriamo sia la volta buona. Perchè, oltre i colori politici, noi abbiamo solo bisogno che questo territorio cresca. Chiunque ci risucirà sarà amato da tutti", ha ancora detto.

"Ho sempre avuto il sogno di poter lavorare, maari un giorno, in tv. Per adesso sto facendo, spero nel miglior modo possibile, il mio lavoro da parlamentare e lo farò fino all'ultimo giorno nell'interesse del mio territorio", ha concluso.