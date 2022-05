De Luca presenta il suo libro e sui rifiuti avverte: “Chi non vuole quarta linea li vuole per strada”

"Proponiamo alcune riflessioni politiche anche perché la vita politica, per come siamo ridotti in Italia, è di una noia mortale. Qualcuno di noi, che conserva la vecchia abitudine di leggere qualcosa e di non ridursi a l'animalità, ogni tanto ritiene che possa essere utile offrire qualche riflessione sul tema della democrazia". Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, questa mattina alla presentazione del suo libro "La democrazia al bivio" nella Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli. Nel libro, spiega De Luca, sono presenti riflessioni "sul tema della democrazia, sul tema del Mezzogiorno, sul tema della sburocratizzazione, ma anche sul tema che mi appassiona molto, che è quello della nuova condizione umana".

La questione fondi alla Sanità

La presentazione del libro è stata un'occasione per affrontare alcuni temi caldi. È il caso dei fondi alla sanità. "Sul tema del fondo sanitario nazionale ci siamo scocciati di essere presi in giro. Abbiamo fatto i calcoli e la Campania viene rubata ogni anno di 220 milioni di euro. Non va in crisi il bilancio per questa somma, ma non è una cifra banale. Da sette anni - aggiunge - non viene data esecuzione a una legge che impegna il governo a stabilire i criteri sulla base dei quali fare il riparto". "Non è possibile che la Campania riceva la quota pro capite più bassa di risorse del fondo sanitario nazionale. È uno scandalo - attacca De Luca - rispetto al quale nessuna forza politica nazionale ha il coraggio di fare una battaglia, né al centro, né a destra, né a sinistra per ragioni di opportunismo".

Il Partito democratico e i suoi leader

Come sempre ill governatore poi non è stato tenero con il suo partito. "Il Pd da due anni regge, regge bene, ma non ha alcuna capacità espansiva, è inchiodato al 20 - 22%. Non è possibile, C'è un 30% di elettori che ha cambiato posizione, ma oggi - osserva - il consenso lo puoi trovare in maniera trasversale a condizione che tu riesca a dare un messaggio chiaro. Se sui temi della giustizia e della sicurezza non dici nulla, non raggiungi il ceto medio. Non parlo di fascisti autoritari, ma di padri di famiglia che vogliono vivere tranquilli. A questa gente non diciamo nulla". "Io - insiste il presidente della Regione - mi deprimo quando sento alcuni esponenti del Pd… sembra che si esprimano come se stessero leggendo il bollettino meteorologico".

La quarta linea dell'inceneritore di Acerra

"I sindaci contrari alla quarta linea del termovalorizzatore di Acerra propongono di avere i rifiuti in mezzo alla strada. Io la penso in maniera diversa". Ha poi attaccato De Luca rispondendo a una domanda sulla necessità di una quarta linea nell'impianto di Acerra per sopperire alla chiusura di altre linee per manutenzione nel giro di qualche anno. "Questa nuova linea - ha sottolineato De Luca - non l'ho proposta io, ma A2a che gestisce l'impianto. C'è un problema da affrontare, quello della manutenzione delle linee esistenti, che è un problema di tutti noi e dobbiamo prepararci. Non è una linea per ampliare l'impianto, è una linea sostitutiva che serve per la manutenzione programmata dell'impianto. L'alternativa sono i rifiuti in strada e io penso che si debba evitare nei prossimi anni quello che abbiamo avuto negli anni scorsi, con grande danno d'immagine per la Campania".