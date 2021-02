De Luca: "S. Valentino e Carnevale da bloccare. Al Governo arriva il Ministero delle Galassie"

Allarmi, frecciate, battute e dati. E' il mix dei venerdì deluchiani. Senza tradire le attese, il governatore della Campania ha lanciato una diretta sulla sua pagina Facebook. Nel mirino, innanzitutto, il weekend di San Valentino e Carnevale: "Senza provvedimenti da Roma si rischia un boom di contagi".

Apprezzamento per Mario Draghi, ma non sono mancate frecciate ad altri protagonisti della politica italiana, come Matteo Salvini e, soprattutto, Beppe Grillo: "Ci ha informato che ci sarà il Ministero della transizione ecologica, una specie di Ministero delle Galassie. In Italia ci vogliono tre anni per avere un'autorizzazione, come pensano di fare una transizione reale?"