Covid, De Luca: "Amazon avrebbe fatto meglio del Governo"

Nel consueto appuntamento Facebook del venerdì Vincenzo De Luca avvisa i cittadini campani: "Vediamo la fine dell'incubo ma ci sono ancora elementi di preoccupazione". Il governatore individua tre punti critici: "Un 15 per cento di nostri con-cittadini non ha intenzione di vaccinarsi; se a settembre non avremo vaccinato gli studenti avremo potenziali focolai; in autunno dovremo fare nuova vaccinazione al personale sanitario".

Il presidente della Giunta regionale, poi, passa in rassegna i risultati degli ultimi giorni: "A giorni completeremo le isole. Se ci invieranno le dosi che ci spettano potremo vaccinare anche i maturandi che si preparano all'esame di Stato".

Non manca la solita stilettata al Governo: "Leggo commenti entusiasti per l'operato del commissario. Ha soltanto distribuito le dosi, nulla più. Avremmo potuto farlo fare ad Amazon, oppure potevano farlo direttamente le Regioni e si sarebbe sprecato meno tempo".