La Napoli di Aboubakar Soumahoro

Aboubakar Soumahoro, 42 anni, ivoriano e naturalizzato italiano, sindacalista e attivista per i diritti civili, è profondamente legato a Napoli. E' nella nostra città che ha studiato, alla Federico II, e ha iniziato ad occuparsi di temi civili e a lavorare per difendere i diritti dei più emarginati, come i braccianti agricoli e i migranti. Adesso a Napoli torna da Modena, dove ha dovuto trasferirsi, come candidato alle elezioni 2022 con l’alleanza Verdi/Sinistra. Sarà giovedì 22 settembre alle ore 12 presso il ristorante Il Poggio.

L’incontro costituisce una risposta all’appello lanciato dal consigliere comunale Sergio D’Angelo che, nei giorni scorsi, aveva invitato le forze politiche e i candidati a dare maggiore spazio ai temi sociali, a partire da quello dei diritti. Con Aboubakar Soumahoro interverranno Fiorella Zabatta (candidata alla Camera), Peppe De Cristofaro (candidato al Senato), Francesco Alemanni (candidato al Senato), Luigi Carbone (consigliere comunale). “L’emarginazione, i temi sociali, quelli che riguardano i nostri giovani e più in generale il Sud, sembrano estranei all’agenda politica di questa competizione elettorale. Abbiamo il dovere, oggi più che mai, di riportare all’ordine del giorno la questione lavoro, la povertà, la mancanza di opportunità culturali, sociali ed economiche: dimenticarcene significa spingere i nostri ragazzi nelle maglie della criminalità organizzata, chiudere loro le porte del futuro” dice Sergio D’Angelo.