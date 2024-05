Vannacci a Napoli: “Inutile definirsi antifascisti. Sono passati 100 anni” (FOTO E VIDEO)

'Non mi sono mai definito antifascista perché non credo che sia utile definirsi antifascista, non è richiesto da nessuna norma, da nessuna legge. Il fascismo è finito 100 anni fa, non si è anti qualcosa che non esiste". Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, capolista della lega alla Circoscrizione Sud alle Europee, durante la presentazione del suo libro a Napoli. "Il giuramento che prestano sia i politici che i militari non richiede di dichiararsi antifascista. Questa è una dichiarazione pretestuosa che serve ad alcune persone per assegnare una certificazione di qualità di cittadini di serie A o serie B. Così come nessuno richiede di dichiararsi antinapoleonico, perché l'età napoleonica è finita 200 anni fa. Ritengo strumentale che si chieda a qualcuno di dichiararsi antifascista, è un periodo storico concluso e terminato".

Il vaccino Covid

La discussione si è poi spostata sul vaccino Covid. "Da liberista e libertario ho mal sofferto l'imposizione dell'obbligo vaccinale, ma dico con altrettanta sincerità che mi sono fatto quattro vaccini. I primi due volontariamente in Russia con lo Sputnik, gli altri due mi hanno obbligato come dipendente statale. Sono rientrato da Mosca in Toscana e mi sono fatto due inoculazioni di Moderna. Ho fatto un atto di fede ed io mi sono fidato della scienza, ora la stessa scienza dice il vaccino non serviva per non contagiare gli altri, quindi abbiamo sbagliato, quindi l'obbligo vaccinale è stato un provvedimento non giustificato. L'Italia è stata tra i pochi paesi al mondo ad averlo imposto, e questa è una responsabilità su chi aveva in quel momento il fardello del comando" ha aggiunto il generale.

Il problema dell'ineleggibilità

Nell'incontro ha anche fatto irruzione la notizia secondo cui "non sarebbe eleggibile nella circoscrizione elettorale Italia centrale in ragione del grado gerarchico rivestito e della sua attuale dipendenza dal Comando delle forze operative terrestri del Comando operativo dell'esercito (Comfoter Coe) che ha sede a Roma". A sostenerlo è stato il segretario generale del Sindacato dei militari, Luca Marco Comellini, in un comunicato in cui spiega di aver appreso da fonti aperte "che secondo una circolare del Ministero della Difesa del 6 giugno 2023 che detta regole per l'attuazione di alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare impedirebbe al generale Vannacci la corsa elettorale per le prossime elezioni europee. Il ministro Piantedosi e il ministro Crosetto chiariscano". "Non ne so nulla e non è vero. Stupidaggini. A me non risulta". Così Vannacci ha risposto ai cronisti. "Mi risulta che sia una norma applicabile alle elezioni amministrative, non alle europee. È questo che mi risulta", ha aggiunto.

La precisazione della Difesa

Relativamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa in merito alla ineleggibilità del Gen. Vannacci il Ministero della Difesa – effettuate le dovute verifiche con gli organi competenti precisa. L'art. 1485 del Codice dell'ordinamento Miilitare (COM), nel definire le cause di ineleggibilità al Parlamento rimanda al DPR 30 marzo 1957, n. 361. Il DPR in parola, tuttavia, disciplina le norme per la elezione alla Camera dei Deputati e specifica in particolare che non sono eleggibili ... "gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale". L'art. 1486 del COM poi, nel disciplinare le cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, specifica che "non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate". Il citato articolo, inoltre, specifica che "la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature". Tutto ciò premesso, fatta salva la competenza del Ministero dell'Interno in merito all'eleggibilità di un candidato (qualsiasi), il Ministero della Difesa non ritiene vi siano state violazioni del codice dell’ordinamento militare. Così in una nota stampa il Ministero della Difesa.

L'esposto alla procura di Arcigay

Intanto un esposto è stato presentato alla procura di Napoli "perché la magistratura valuti se sussistono i presupposti per ritenere che il volume "Il mondo al contrario" di Roberto VANNACCI, autopubblicato dal generale nell'agosto del 2023, sia un pericoloso veicolo di propaganda di idee, azioni, attività e comportamenti omofobi, sessisti e razzisti". Lo hanno annunciato Massimo Arcangeli e Antonello Sannino dell'ufficio di presidenza di Antinoo Arcigay Napoli. "Nel riporre piena fiducia nell'operato della magistratura, e nei valori di uno Stato costituzionale, che non può consentire in particolare a nessun cittadino italiano, tantomeno a un generale delle forze armate, il diritto di rivendicare sentimenti di odio e di disprezzo nei confronti di minoranze giudicate "non normali", con inequivocabile riferimento alle comunità Lgbtqia+, i sottoscritti - aggiungono - richiamano nel contempo tutti al senso di responsabilità, fuor della logica degli opposti estremismi, perché sia lo Stato di diritto ad adottare o a predisporre, per il tramite dei nostri ordinamenti, e con gli strumenti istituzionali di cui dispone, le misure confacenti al caso".

Gli scontri

Tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine sul lungomare di Napoli, dove c'è stata una protesta contro la presenza del generale. I manifestanti, circa 30, hanno tentato di accedere al varco di di via Nazario Sauro, chiuso dalle forze dell'ordine. Alcuni hanno lanciato dei palloncini pieni d'acqua contro gli agenti in assetto antisommossa e hanno tentato di superare le transenne, ma i poliziotti hanno contenuto i manifestanti, che lamentano una "repressione del dissenso". Il tratto del lungomare a ridosso del teatro, nel quale si terrà la manifestazione, resta interdetto al passaggio di auto e pedoni.

Gli scontri (VIDEO)

Napoli città bellissima e problematica

“Napoli è una città bellissima e problematica”. Il militare ha rilasciato una dichiarazione in esclusiva a Napolitoday sulle condizioni della città. “Non conosco molto bene la città ma la sua bellezza è fuori discussione. I flussi turistici da cui è interessata ne sono la dimostrazione. Indubbiamente è anche una città problematica che merita attenzione. Ci sono stato con mia moglie che ne è innamorata.

L'INTERVISTA A NAPOLITODAY