Vandali contro il Caf del consigliere municipale

“Azione Campania si stringe al consigliere della VI Municipalità di Napoli, Gabriele Melluso, ed alla sua famiglia per il vile gesto subito ai danni del centro patronato Caf di viale 2 giugno quartiere San Giovanni”. Così Luigi Bosco, commissario regionale di Azione, ha espresso la condanna del partito di Calenda nei riguardi del raid che ha avuto come oggetto la sede del patronato nella zona orientale di Napoli.

“La disponibilità, la serietà e l'impegno messi in campo dalla famiglia Melluso - ha proseguito Bosco - in un territorio difficile come quello di San Giovanni, Barra e Ponticelli sono patrimonio dell'intera comunità e vanno difesi con convinzione ed in ogni sede. Per questo ci auguriamo non solo che al più presto gli organi preposti e le forze dell'ordine facciano luce su ciò che è successo ma vogliamo ribadire con forza ai presunti ignoti che hanno commesso questa illegalità, che non saranno certamente queste azioni a limitare l'impegno civico e politico di Gabriele e della sua famiglia”.