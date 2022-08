Valeria Valente (Pd): "Il Reddito di Cittadinanza va modificato"

Prosegue il dibattito degli schieramenti politici sul Reddito di Cittadinanza, particolarmente acceso in vista delle prossime elezioni del 25 settembre.

"Per noi il reddito di cittadinanza non va abolito, come crede il Terzo Polo con la destra, ma modificato per incentivare al lavoro, lasciando che questa misura sia un argine alla povertà". Così in una nota Valeria Valente, senatrice dem e candidata per il Pd al Senato nel collegio uninominale Campania 1 Napoli-Fuorigrotta e nel collegio plurinominale 01.