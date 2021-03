Vaccino Sputnik, Caldoro: "Un abuso d'ufficio. Il Governo faccia chiarezza"

"La Regione non può acquistare vaccini in autonomia. E' un abuso d'ufficio". Così Stefano Caldoro commenta il possibile acquisto da parte della Regione Campania di Sputnik. La bomba è detonata nella consueta diretta Facebook del venerdì. Tra un'accusa al Governo centrale e i moniti ai cittadini per non darsi alla pazza gioia nei giorni di Pasqua, Vincenzo De Luca ha annunciato l'accordo chiuso con il vaccino di Mosca.

Un'affermazione che ha suscitato reazioni in tutto il panorama istituzionale, da Draghi agli altri presidenti di Regione. Polemiche alimen "La legge non consente questa operazione - spiega il consigliere regionale di Forza Italia, già governatore del quinquennio 2010-2015 - Mi risulta, ma non ne ho certezza, che diversi dirigenti si sono rifiutati di firmare questo atto e che è stato necessario cercare chi volesse firmarlo. Perché la Regione annuncia l'acquisto di un vaccino che non è ancora disponibile? Manca chiarezza in questa vicenda".

Caldoro si appella al premier Mario Draghi: "Ha avanzato perplessità sulla mossa della Regione, assicurando approfondimento. Non possiamo attendere giorni, il Governo deve dirci ora se gli Enti locali possono acquistare vaccini o meno. Se possono farlo allora sostenga la Campania. Se non è legale deve applicare delle sanzioni".