De Luca: "Anche gli extracomunitari irregolari vanno vaccinati per questa estate"

"Dobbiamo affrontare anche un problema delicato, quello degli extracomunitari irregolari, che sfuggono al controllo e non si presentano perchè hanno paura di essere individuati. Tuttavia vanno vaccinati per questa estate, soprattutto quel personale che poi viene utilizzato nelle aziende agricole. Non possiamo avere diffusori di contagio a ruota libera. Stiamo lavorando allora per aprire, almeno nelle zone di maggiore presenza, come ad esempio la piena del Sele o l'area casertana, dei centri di vaccinazione per questa estate da gestire in collaborazione con la Caritas e con associazioni di volontariato, in maniera riservata. L'importante è non avere in circolazione persone che diffondono il contagio. Dovremmo affrontare anche questo problema". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha fatto il punto sulla campagna vaccinale in Campania.

"Sulla campagna di vaccinazione stiamo avendo buoni risultati. Nella nostra regione nessuno ha scavalcato nessuno. Con la vaccinazione in massa del personale sanitario, abbiamo ora ospedali sicuri. Anche per gli ultraottantenni i dati sono buoni. Un risultato importante c'è anche per il mondo della scuola. Abbiamo poi iniziato nelle ultime settimane anche il lavoro sui pazienti fragili. Abbiamo avuto un'emergenza per quanto riguarda le forniture e la disponibilità dei vaccini. Abbiamo ricevuto in generale poche dosi, ma ancora meno rispetto a una tipologia di vaccino, il Moderna, che è di più facile conservazione e utilizzo. Dobbiamo accelerare. Per questo abbiamo chiuso un contratto per forniture di vaccino Sputnik, quando sarà autorizzato dall'Ema. Oggi ci stiamo vaccinando con un vaccino che risponde al virus di un anno fa, ma come tutti sanno sono emerse queste nuove varianti. Per questo dobbiamo muoverci, per immunizare tutti ed evitare che emergano nuove varianti. Massimo ad inizio autunno dovremo immunizzare tutti i cittadini. Oggi abbiamo 140 punti di somministrazione dei vaccini su tutto il territorio regionale. Dobbiamo essere in grado in Campania di fare 70mila vaccinazioni al giorno. Questo significherebbe che entro l'estate, massimo inizio autunno, potremmo completare l'immunizzazione di tutti i cittadini campani e tornare alla vita normale. Questo è l'obiettivo da raggiungere. Ora dobbiamo completare la vaccinazione degli ultraottantenni e dei pazienti fragili. Poi per fasce di età con gli ultrasettantenni. Noi pensiamo di utilizzare i medici di famiglia per vaccinare i non deambulanti. Dovremmo farcela per fine aprile. Dedicare, poi, il personale pubblico per vaccinazioni per fasce di età e poi per categorie economiche, come gli operatori turistici. Tra gli obiettivi c'è l'immunizzazione di tutti i cittadini delle isole e successivamente il personale del settore di altri luoghi di maggior afflusso turistico. Abbiamo concluso anche la gara per 4 milioni di tessere di avvenuta vaccinazione. Ne abbiamo già consegnate 200mila. Stiamo facendo tutto il possibile e anche di più, per essere una regione all'avanguardia, come già siamo. Stiamo facendo cose di assoluta eccellenza", ha spiegato il Governatore campano.