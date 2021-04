Vaccini ai residenti sulle isole, Preziosi (IV): "Scelta di De Luca è giusta"

Barbara Preziosi, coordinatrice a Napoli di Italia Viva, commenta la scelta del presidente Vincenzo De Luca di voler vaccinare i residenti delle isole, per accelerare la ripartenza del turismo in Campania.

"Vaccinare i residenti delle isole del Golfo per consentire una veloce ripartenza di una parte importante dell’industria del turismo. La scelta del Governatore Vincenzo De Luca va nella direzione giusta, ma non bisogna dimenticare che oltre Capri, Ischia, Procida e i comuni della Costiera Amalfitana esistono tante altre località turistiche note in tutto il mondo per le quali occorrerà mettere in capo una macchina vaccinale altrettanto valida".

"Come coordinatrice provinciale di Italia Viva penso alle meraviglie archeologiche di Pompei o Ercolano, ma anche tante splendide e amatissime mete del Cilento. Inoltre non può esserci una ripartenza di questo settore senza che ci sia una debita considerazione del comparto logistico e dei trasporti. Ogni meta turistica, affinché sia fruibile in temi di Covid, necessità di infrastrutture sicure e funzionanti".

"Treni, traghetti, pulman e taxi. Un comparto essenziale che spero possa entrare presto nel vivo della campagna vaccinale. Prima di tutto i fragili e gli anziani, ma consentire al settore turistico di farsi trovare pronto per l’estate è una priorità. In definitiva, bene la decisione del Presidente De Luca e che sia solo il primo passo verso una strategia di rilancio che un po’ alla volta coinvolga gli attori del comparto turistico per dare ossigeno a tante famiglie ormai allo stremo".