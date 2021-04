Covid-19, De Luca: “Immunizzazione delle isole nell’arco di 20 giorni”

“Noi procederemo sulla scelta che abbiamo fatto: per le isole, che hanno una situazione sanitaria anche più delicata, chiuderemo nell’arco di 20 giorni l’immunizzazione, una volta completate le fasce a rischio. E poi pensiamo di fare accordi nei territori a vocazione turistica con gli operatori per cercare di anticipare le vaccinazioni”. E’ quanto annunciato dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nelle ultime ore, parlando della campagna vaccinale.

“Facciamo l’impossibile per tenere insieme la tutela sanitaria e il rilancio dello sviluppo e del lavoro. Rimane il problema del comparto turistico-alberghiero: gli operatori sono esasperati, ma stiamo combattendo, in qualche caso da soli, per far capire che i tempi di decisione che dobbiamo darci per il rilancio del settore devono essere immediati”, ha aggiunto De Luca.

Prima dose per oltre 1milione di campani

In Campania, complessivamente, sono stati vaccinati con la prima dose 1.071.587 di cittadini. Di questi 412.681 hanno ricevuto anche la seconda dose.

Questi i dati delle vaccinazioni nella nostra regione, aggiornati alle ore 12,00 del 24 aprile, diffusi dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.