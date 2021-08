De Luca: "Corriamo tutti a vaccinarci, anche nei luoghi di vacanza"

Il messaggio via Facebook del presidente della Regione Campania: "Le nostre Asl stanno facendo un enorme lavoro nelle località di villeggiatura, ma serve collaborazione dei cittadini"

Le Asl campane sono impegnate nella campagna di vaccinazione anche nelle zone di vacanza. Lo ricorda, in un post Facebook, il presidente della Regione Vincenzo De Luca: "Le nostre Asl stanno facendo un lavoro straordinario anche durante il periodo di Ferragosto: hanno organizzato una campagna di vaccinazione aperta, senza prenotazione, nei luoghi di villeggiatura, per vaccinare quante più persone possibile. È necessario, però, che ci sia spirito di collaborazione da parte di tutti. Più perdiamo tempo, più corriamo il rischio della diffusione di nuove varianti che possono rendere inefficaci i vaccini. Allora, dobbiamo vaccinarci tutti, prima possibile, per scongiurare questo pericolo e tornare, al più presto, alla vita normale".