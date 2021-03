De Luca: "Israele vaccina anche nei motel e noi stiamo a contare i peli"

Nel consueto appuntamento del venerdì, Vincenzo De Luca ha fatto il punto sulla campagna vaccinale. L'obiettivo resta quello di somministrare le dosi a tutti i campani entro il 2021. "Ma dipenderà dall'invio di fiale nella nostra regione. Se proseguono di questo passo, riusciremo a vaccinare solo 700mila persone".

Il governatore ha voluto chiedere al Governo un impegno straordinario per dare impulso alla campagna. Non solo in termini numero di dosi, ma anche nel reperimento degli spazi. "Le Asl sono terrorizzate dalle ispezioni dei carabinieri del Nas e stilano protocolli lunghi come Bibbie per allestire punti vaccinali. Si perde tempo mentre siamo in guerra. In Israele vaccinano nei motel, mentre noi stiamo a contare peli e sottopeli".

Un passaggio anche sulle polemiche intorno al vaccino AstraZeneca: "Abbiamo riscontrato ricadute in seguito alla somministrazione di alcune dosi appartenenti a una partita di questo vaccino. Si tratta solo di poche decine di casi, per i quali va accertato un collegamento con la somministrazione. Per questo motivo, abbiamo sospeso la partita in esame, ma gli allarmismi sono inutili".