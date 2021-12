Vaccini fascia 5-11 anni, De Luca: "Servono spazi dedicati ai bambini"

Partirà nei prossimi giorni la campagna per l'immunizzazione dei più piccoli. Il presidente della Regione: "Se un adulto aspetta un'ora negli hub pazienza. Ma non possiamo permetterci che aspettino gli under 12"

Anche la Campania si appresta a cominciare la campagna vaccinale anti-Covid per i bambini della fascia 5-11 dopo l'approvazione di Ema e Aifa. La Regione attende che il Governo smisti le dosi di Pfizer destinate ai più piccoli che conterranno solo un terzo del quantitativo di farmaco inoculato agli adulti.

"Non posso seguire tutti i cambi di direzione del commissario Figliuolo. Quando arriveranno le dosi partiremo con la nostra campagna. Nel frattempo, dobbiamo allestire spazi dedicati ai bambini della fascia 5-11 e implementare il personale. Perché se un adulto attende un'ora per la vaccinazione pazienza, ma non possiamo permettere che un ragazzino attenda tanto in una situazione di stress".

Per De Luca, immunizzare questa fascia d'età è la priorità della Regione: "Significa restituire normalità alla scuola, tutelare la salute dei bambini e frenare la diffusione del contagio".