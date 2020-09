L'annuncio di De Luca: "Acquistati 4mila vaccini antinfluenzali. Siamo in primi in Italia"

"Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia". Sono le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita a Lettere per l'inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato.

Bisognerà invece ancora attendere per i vaccini anti Covid, probabilemente sino al 2021, visto che le sperimentazioni devono seguire ancora un lungo iter, prima di approdare sul mercato.