Covid-19, De Luca: "Ci stiamo muovendo per produrre vaccini in Campania"

Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso del consueto punto settimanale sulla situazione epidemiologica in Campania del venerdì pomeriggio, ha parlato anche della questione vaccini.

"L'unica risposta alla terza ondata è la campagna vaccinale. Stiamo facendo un lavoro eccellente per gli ultraottantenni e per il mondo della scuola. In Lombardia cominciano la vaccinazione del personale scolastico il giorno 8 di questo mese. Noi il 10 marzo mese avremo finito la vaccinazione per il personale scolastico. Ora si stanno iscrivendo sulla piattaforma regionale il personale universitario e quello delle forze armate, delle polizie municipali e penitenziarie. Noi, inoltre, stiamo cercando forniture aggiuntive di qualche milione di dose di vaccini sul piano internazionale. Ci stiamo muovendo anche per la produzione dei vaccini in Campania. Ci sono aziende sul territorio che producono farmaci, che possono attrezzarsi in tal senso, con il nostro aiuto. E' un'operazione che richiederà non meno di quattro mesi, ma stiamo lavorando in questa direzione. Stiamo prevedendo di investire alcune decine di milioni di euro per la riconversione di aziende capaci di produrre vaccini", ha spiegato il Governatore campano.