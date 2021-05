De Luca: "Eav prima azienda Covid-free in Italia"

Plauso di Vincenzo De Luca ad Eav (L'Ente Autonomo Volturno) per essere la prima azienda ad aver vaccinato tutti i suoi dipendenti.

"L’Eav Regione Campania è la prima azienda italiana Covid-free. Ieri si è concluso il ciclo di vaccinazione - prima dose - per tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta. E da oggi, presso il centro vaccinale di EAV - Ente Autonomo Volturno srl, il primo attivo in Italia all’interno di un’impresa, proseguiranno le vaccinazioni per tutti gli operatori delle altre aziende regionali di trasporto pubblico e dei taxi. Dopo le categorie a rischio, gli anziani e i fragili, la Regione Campania ha scelto di dare spazio nella campagna vaccinazione ai settori produttivi in parallelo alle fasce d’età. E siamo partiti dal settore dei trasporti, che non si è mai fermato durante tutta la pandemia. Facciamo ripartire in sicurezza l’economia e i servizi per tutti i cittadini".

Vaccinazioni per gli over 40

Aperta intanto la possibilità per tutti gli over 40 di iscriversi alla piattaforma per le vaccinazioni anti Covid, che proseguono negli hub dedicati. In Campania al momento è stato somministrato il 93,4% delle dosi messe a disposizione dal ministero della Salute.