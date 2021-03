De Luca incontra i sindaci dell'isola di Ischia: "Vaccinare operatori del turismo per rilancio settore"

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha incontrato insieme con l’assessore all’Istruzione Lucia Fortini e l’assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo Felice Casucci, i sindaci dell’isola di Ischia per porre le basi di una ripartenza turistica sicura nelle isole del golfo di Napoli.

All’incontro hanno preso parte tutti i sindaci dei comuni dell’isola: Enzo Ferrandino sindaco di Ischia, Giovann Battista Castagna di Casamicciola Terme, Rosario Caruso di Serrara Fontana, Dionigi Gaudioso di Barano d’Ischia, Giacomo Pascale di Lacco Ameno e Francesco Del Deo Sindaco di Forio e Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.

È stata ribadita la necessità di completare, al più presto, le vaccinazioni per le categorie prioritarie: over 80 e pazienti fragili così come previsto dal Piano Vaccinale Nazionale e Regionale. Su questo punto, il Direttore del’ASL Napoli 2 Nord, Antonio D’Amore, ha rassicurato spiegando che per l’Isola di Procida la campagna vaccinale per gli over 80 è arrivata alla conclusione. Resta da vaccinare, per l’Isola di Ischia, solo una parte di non deambulanti che verranno gestiti a breve. Inoltre verranno inaugurati due hub vaccinali, uno ad Ischia e un altro a Forio, per aumentare le dosi somministrate giornalmente.

Una volta terminate le categorie prioritarie, è stato concordato che, nel proseguimento della campagna vaccinale, bisognerà coniugare le esigenze di tipo sanitario con quelle della ripartenza economica: "Abbiamo deciso di dare priorità nelle prossime quattro settimane alla vaccinazione degli operatori del comparto turistico-alberghiero, avendo come obiettivo un punto di equilibrio tra esigenze sanitarie e rilancio dell'economia della nostra regione", ha dichiarato il presidente Vincenzo De Luca.

"Sono in programma nei prossimi giorni una serie di incontri con le categorie e gli amministratori delle aree più interessate ai flussi turistico, le isole e le costiere. Abbiamo incontrato oggi i sindaci dei comuni dell'isola di Ischia e proseguiremo questi incontri nei prossimi giorni - ha continuato De Luca - L'obiettivo è poter rilanciare sul mercato mondiale le nostre mete turistiche libere dal Covid".

In questa direzione - spiega in una nota Palazzo Santa Lucia - l’incontro è stata l’occasione per porre le basi, in coordinamento con le altre isole e le aree a turismo prevalente, di una importante campagna vaccinale che permetta alle perle del Golfo di Napoli, della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana di presentarsi all’estero e ai turisti italiani come luoghi sicuri e Covid Safe. Vaccinare gli operatori e le strutture turistiche in massa potrebbe essere un elemento di ripartenza economica fondamentale a partire già dalla prossima estate.