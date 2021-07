Polo universitario a Scampia, firmata la convenzione tra Comune di Napoli e Federico II

E' stata approvata in Giunta Comunale, su proposta del Vicesindaco Carmine Piscopo e dell'Assessora al Patrimonio Alessandra Clemente, la convenzione tra il Comune di Napoli e l'Università degli Studi di Napoli Federico II per la concessione in comodato d'uso del Polo di Scienze Infermieristiche della Federico II a Scampia.

L'atto regolamenta gli impegni assunti dalle due istituzioni per rendere operativa la struttura a partire dall'anno accademico 2021/2022 e per consentire lo svolgimento delle attività didattico/formative, tecnico-scientifiche e di ricerca dell'Università nel settore della medicina, della nutrizione e delle relative attività assistenziali. L'edificio ospiterà aule per lo studio e la didattica, un'aula magna da 500 posti, ambulatori, day surgery e spazi di lavoro per studenti e ricercatori per una superficie di 10 mila metri quadrati e 7 livelli.

"Con la firma della convenzione - dichiarano gli Assessori Piscopo e Clemente - si perfeziona un iter complesso e articolato che porta oggi alla realizzazione di un Polo universitario per la formazione nella Medicina Primaria e nella Specialistica Territoriale nel quartiere Scampia. L'edificio consentirà il potenziamento delle cure primarie sul territorio, rappresentando un importante punto di riferimento per il quartiere, nel più ampio piano di rigenerazione urbana, avviato dall'Amministrazione Comunale, nell'area di Scampia".