Elezioni Politiche 2022, de Magistris a Roma per lanciare la raccolta firme di Unione Popolare

Oggi a Roma, dalle ore 11,30 nello slargo antistante piazza Montecitorio, il portavoce di Unione Popolare Luigi de Magistris sarà presente per lanciare in tutta Italia la raccolta delle firme assieme ai militanti.

L'obiettivo è quello di raccogliere circa 40mila firme per la Camera e 20mila per il Senato in tutta Italia nelle prime due settimane di agosto.

Per quanto riguarda Napoli e provincia, questo è l'elenco dei primi banchetti allestiti per la raccolta firme:

- 8 agosto 2022 18-20.30 vico Mastellone 7 (p.zza Dante) - Napoli

- 9 agosto 2022 18-21 Casa del Popolo via Bottazzi 38 - Napoli

- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 presso la sede nuova ufficio anagrafe di Mugnano

- piazza Escrivá presso bar “Il pellegrino” - Marano di Napoli

mercoledì 10 agosto dalle 18 alle 20; venerdi 12 dalle 18 alle 20; mercoledì 17 dalle 18 alle 20; venerdì 19 dalle 18 alle 20.