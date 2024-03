"Napoli non può competere con Roma e Milano": polemica sui servizi offerti ai turisti in città

"Per il Turismo vi è la necessità di una programmazione dell’offerta turistica che parta con almeno 12 mesi di anticipo". A parlare sono i consiglieri di Forza Italia Iris Savastano e Salvatore Guangi. "Comprendiamo e condividiamo - hanno spiegato - le preoccupazioni delle associazioni di categoria in relazione all’istituzione di questa nuova Ztl al centro, una scelta imposta dall’alto che pone in difficoltà gli operatori del settore quanto l’ANM. Sarebbe giusto che per una corretta programmazione la Ztl fosse posticipata di un anno".

"Sul Turismo invece si cerca di fare solo cassa: dalla tassa d’imbarco alle tasse portuali, costringendo grandi compagnie low cost a dirigersi su Salerno. Questo atteggiamento di superiorità con Gesac va superato. Non vanno escluse le imprese dai tavoli di discussione, stiamo parlando di oltre 5000 imprese nel comparto turistico napoletano, vi è la necessità di un tavolo permanente sul turismo che recepisca le istanze degli operatori e sia un riferimento permanente di confronto. Parliamo di un pubblico orientato: sono gli operatori che creano l’offerta orientando la domanda, un comparto fondamentale per Napoli", hanno continuato in una nota.

"Dobbiamo far sì che attraverso il dialogo interistituzionale gli operatori del comparto turistico possano sentirsi supportati dall’Amministrazione al fine di concorrere con Roma, Milano e le altre città europee, tuttavia siamo ancora lontani da una competitività sui servizi offerti. Napoli deve offrire servizi ai turisti al pari delle bellezze che offre loro, occorre strategia non approssimazione. A due anni e mezzo di amministrazione Manfredi sul turismo non v’è stato alcun cambio di passo", hanno concluso.