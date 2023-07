Manfredi: "Inaccettabile attacco di Le Monde. Napoli non perda identità"

"Nei giorni scorsi c'è stata una polemica su un articolo di Le Monde. Non posso accettare che si dica che era meglio quando in una zona c'erano le prostitute e i contrabbandieri rispetto ad adesso che ci sono le attività commerciali. Penso sia inaccettabile ed evidentemente fa parte di quella oleografia che ogni tanto torna. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, presentando i provvedimenti del Comune che limitano l'apertura di nuove attività di food and beverage nel centro storico e la regolamentazione dei dehors nelle aree turistiche.

"E' evidente - ha proseguito il sindaco - che la gestione di un eccessivo sviluppo turistico della città sia la vera sfida del futuro. Oggi siamo in una fase di sviluppo e di grande trasformazione sociale ed economica e il tema dell'equilibrio dal punto di vista sociale, dei servizi e ambientale è la vera sfida del futuro. Nelle città vive più del 50 per cento della popolazione mondiale. Questo è un primo passo di un percorso che faremo, credo che l'abbiamo fatto nella maniera giusta".

Napoli non deve perdere la sua identità, messa a rischio dalla gentirficazione: "Vogliamo che la nostra città conservi le sue caratteristiche e non si creino quei fenomeni distorsivi che ne modifichino la natura. Modificare la natura di Napoli significa non solo perdere la sua identità, ma anche perdere la sua attrattiva. Chi viene a Napoli lo fa per la varietà della città, il mix sociale del nostro centro storico, la varietà dell'offerta commerciale e ricettiva. Se perdiamo questo equilibrio perdiamo anche la capacità attrattiva e paradossalmente non aumentiamo il numero di turisti, ma lo perdiamo. Dobbiamo governare questo processo molto importante, è una grande risorsa finanziaria. Nel 2022 siamo stati la sesta città d'Italia per movimento d'affari legato al turismo. E' una cosa che rappresenta un volano indispensabile per la crescita economica della città".