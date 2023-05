Napoli-Bari, Salvini incontra Manfredi e De Caro: ipotesi avvio tratta con intercity in via sperimentale

Incontro al Mit tra il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il sottosegretario Tullio Ferrante, i sindaci di Napoli e Bari Gaetano Manfredi e Antonio De Caro e le Ferrovie dello Stato.

All’ordine del giorno il collegamento diretto tra le due città meridionali, di cui si parla da anni ma che non si è ancora concretizzato. L’ipotesi allo studio è di avviare nel più breve tempo la tratta con una coppia di Intercity, in via sperimentale.

Lo studio di fattibilità da parte di Ferrovie e Rete Ferroviaria Italiana sarà pronto entro fine mese. Una volta acquisiti i pareri tecnici, potrà partire il collegamento. Tutto questo - rende noto il Mit - in attesa del completamento dei lavori dell’alta velocità tra Napoli e Bari, il cui primo tratto sarà completato entro il 2024. L’intero percorso, invece, da cronoprogramma, dovrebbe essere operativo entro il 2027.