Elezioni, il Comune di Napoli dispone il servizio di accompagnamento per i disabili

La Napoli Servizi effettuerà il servizio di trasporto persone diversamente abili ai seggi, in occasione delle Consultazioni Regionali e referendum confermativo del 20 e 21 settembre. Il servizio sarà reso nelle ore di apertura dei seggi nelle dieci Municipalità interessate. Occorre - specifica il Comune - la prenotazione degli utenti ai seguenti recapiti telefonici e nei seguenti orari:

· nella settimana dal 14 al 18 settembre 2020 – dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, il 21 settembre dalle ore 07.00 alle 15.00 ai numeri telefonici 081 7953204 – 081 7953225 e 081 7953233;

· nei giorni di sabato 19 settembre 2020 dalle ore 8,00 alle ore 21,00 e domenica 20 settembre 2020 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 ai numeri telefonici 081 7953204 - 0817953225 e 081 7953233.

Gli utenti dovranno indicare: nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e preferenza oraria per il trasporto (l'utente sarà ricontattato dalla società per concordare l'orario definitivo del servizio, considerato che occorrerà coordinare l'utilizzo di ciascuna autovettura a disposizione e cioè un mezzo per ciascuna Municipalità).