La denuncia: "Sventato colpo alla sanità campana"

Dopo un’intensa battaglia parlamentare che ho condotto di concerto a centinaia di cittadini e all’associazione salesiana ‘Piccoli passi Grandi Sogni Aps’, promotrice di una petizione popolare, il nucleo di neuropsichiatria infantile ed adolescenza non verrà trasferito da Torre Annunziata. È una bellissima notizia che da un lato premia la tenacia di chi si è opposto strenuamente all’ennesimo schiaffo in faccia alla sanità pubblica e che dall’altro consente al personale del centro di continuare ad operare al servizio dei più piccoli. Già diversi mesi fa portai all’attenzione del Governo il rischio di veder chiusa la struttura e il sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato, rispondendo ad una mia interrogazione in Aula si disse al mio fianco, qualora avessi avuto ragione. E, in effetti, il rischio di veder dimensionati gli spazi adibiti a questa tipologia di servizio era più che concreto! Pertanto, siamo lieti che si sia trovata una soluzione adeguata, e cioè il trasferimento del nucleo dalla storica sede di via Luigi Iacono a Piazza Cesaro (nei locali dell’ex ospedale civile) sempre in Torre Annunziata. La nostra voce è stata accolta ma registriamo, ancora una volta, il costante obiettivo di ostacolare i cittadini più fragili”.

Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali.