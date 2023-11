Valorizzazione delle linee tranviarie e delle sottostazioni elettriche a Napoli, approvata una delibera in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Napoli, nel corso della seduta odierna, ha approvato la deliberazione n. 359, di variazione al bilancio 2023 - 2025, relativa all'utilizzo dell’avanzo vincolato da destinare alla valorizzazione delle linee tranviarie e delle sottostazioni elettriche della città di Napoli.

La delibera è stata illustrata all'aula dall'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta. Nel corso del dibattito, il consigliere Fulvio Fucito (Manfredi Sindaco) ha evidenziato il ruolo dell'amministrazione nel riuscire a recuperare fondi così importanti per il potenziamento delle infrastrutture cittadine, Nino Simeone (gruppo Misto) ha auspicato che questo intervento sia la premessa per altri interventi strategici per i trasporto locale. Salvatore Guangi (Forza Italia) ha evidenziato la gravità di assistere, nel corso dei lavori in aula, alla costante assenza di consiglieri e assessori, ha poi annunciato il voto contrario del suo gruppo alla delibera.

La delibera è stata alla fine approvata a maggioranza.