Ticket sanità in Campania, importante novità per chi ha compiuto 65 anni

Dalla seduta di Giunta regionale di mercoledì 19 aprile arriva un'importante novità per i ticket sanità in Campania. Diventa, infatti, illimitata la durata dei codici di esenzione per reddito dalle compartecipazioni regionali per gli assistiti che abbiano compiuto 65 anni.

Sempre nel corso dell'ultima seduta di giunta, è stata approvata un'iniziativa della Regione per i minori: stanziati € 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2023-2025 per consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni mediante l'erogazione di voucher.