Comunali Napoli 2021: gli orari di apertura degli uffici per richiedere la tessera elettorale

Il Comune di Napoli fa sapere che si sono concluse nel corso della notte le operazioni di surroga dei Presidenti di seggio che hanno rinunciato alla nomina. Sono stati sostituiti complessivamente 282 Presidenti su 884. Nelle scorse consultazioni elettorali regionali di settembre 2020 le surroghe erano state 250. Le operazioni di voto si sono aperte alle 7 e proseguiranno fino alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre.

Si voterà anche domani dalle 7 alle 15. Prosegue intanto l’apertura straordinaria delle municipalità per la sostituzione delle tessere elettorali.

Come e quando rinnovare la tessera elettorale

Oggi, domenica 3 ottobre le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio delle tessere elettorali, e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Numero totale aventi diritto al voto nel 2016: 788.291 Numero totale aventi diritto al voto nel 2021: 776.751

Gli elettori a cui non sia stata consegnata la tessera elettorale, o che abbiano bisogno del rilascio di un suo duplicato (a causa di deterioramento, esaurimento degli spazi, smarrimento o furto) potranno rivolgersi agli uffici delle municipalità cittadine e al Servizio Servizi Demografici e Statistici – ufficio elettorale sito in II Traversa via Dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, 3° piano.

Municipalità 1 Via Santa Caterina a Chiaia n. 76

Municipalità 2 Piazza Dante n. 93

Municipalità 3 Via Lieti a Capodimonte, 97 (3 e 4 ottobre 2021); Via SS. Giovanni e Paolo n. 125 (3 e 4 ottobre 2021)

Municipalità 4 Via Gianturco n. 99 - Via dei Tribunali n. 227

Municipalità 5 Via G. Gigante n. 242 - Via R. Morghen n. 84

Municipalità 6 Via Atripaldi n. 64 - Piazza M. De Iorio

Municipalità 7 Piazzetta del Casale nn. 6/7

Municipalità 8 Largo della Cittadinanza Attiva n. 15 (3 e 4 ottobre 2021); Corso Chiaiano n. 50 (3 e 4 ottobre 2021)

Municipalità 9 Piazza Giovanni XXIII n. 2 - Via Parroco Simeoli n. 6

Municipalità 10 Via Acate n. 65 - Via Cariteo n. 51

In caso di smarrimento o furto, il duplicato potrà essere richiesto previa presentazione di denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva dello smarrimento. Gli elettori iscritti all’A.I.R.E. residenti all’estero, che rientrino in Italia per votare e gli elettori iscritti nella lista aggiunta dei cittadini comunitari, non in possesso della tessera elettorale, potranno rivolgersi al Servizio Servizi Demografici e Statistici – Ufficio Elettorale – sito in II Traversa via Dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, 3° piano.