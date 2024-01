Terzo mandato governatori di Regione, Tajani a Napoli: "Ho qualche riserva"

Il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, era oggi a Napoli per l'apertura del Congresso delle Idee. A margine dell'incontro Tajani è intervenuto su vari argomenti, tra i quali quello del terzo mandato per il governatore delle regioni che sta particolarmente a cuore a Vincenzo De Luca il quale vorrebbe candidarsi anche per la prossima tornata, prevista nel marzo del 2026.

"Bisognerebbe fare una nuova legge – ha spiegato il forzista sull'eventualità del terzo mandato – perché la legge attuale prevede due mandati. Negli Stati Uniti, che è la casa della democrazia mondiale, ci sono due mandati. Ne dovrà discutere certamente il Parlamento, ma io qualche riserva sul terzo mandato ce l'ho".

"L'ho sempre detto – ha ribadito Tajani – probabilmente il Parlamento lo discuterà, parleremo con i nostri alleati, ma dubbi sul terzo mandato per quanto riguarda il presidenti delle Regioni li ho, perché la democrazia, il voto, deve anche prevedere un po' di alternanza".