Terremoto, de Magistris: "Scuole aperte a Napoli senza verifiche preventive. Ci sarà sopralluogo al Maradona prima della partita?"

"Il terremoto di stanotte ha scosso una comunità intera, fa seguito ad altri terremoti forti, con uno sciame sismico costante in atto da mesi, sta crescendo la paura di un’eruzione vulcanica, eppure il sindaco di Napoli e della città metropolitana tace. Sceglie un silenzio assordante. Ha mantenuto le scuole aperte stamattina senza aver effettuato verifiche preventive, cumana e circumflegrea sono regolarmente in funzione senza controlli, stasera si gioca la partita Napoli-Udinese allo stadio Maradona e ci auguriamo che almeno vi sia in giornata un sopralluogo". E' quanto scritto questa mattina in un post su Facebook dall'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris relativamente alla scossa di terremoto di magnitudo 4.2 registrata nel cuore della notte nella zona dei Campi Flegrei.

"Il sindaco è la massima autorità di protezione civile della città ed ha precisi doveri di prevenzione del pericolo e di informazione e comunicazione alla popolazione. Il suo silenzio a questo punto non è più solo imbarazzante, è anche istituzionalmente inquietante. Perché non informa la comunità di quello che sta accadendo? Perché non comunica quello che si sta facendo? Perché non ci mette la faccia e rassicura se del caso la nostra comunità oppure doverosamente fa conoscere lo scenario in atto? A questo punto è un silenzio colpevole che evidenzia una assenza di esistenza in vita da un punto di vista amministrativo. Se ci sei Manfredi batti un colpo, la comunità tutta ha diritto di sapere quello che sta accadendo nel nostro sottosuolo e quello che si sta mettendo in atto per la sicurezza pubblica", conclude l'ex primo cittadino partenopeo.

Terremoto, la nota del Comune di Napoli: "Nessun danno a cose o persone. In corso verifiche presso gli edifici delle scuole comunali"

"La scossa di magnitudo 4.2 avvertita in tutta la città alle ore 3,35 di questa mattina non ha prodotto, dalle segnalazioni riscontrate, danni a cose o persone. Poche chiamate al turno di guardia della Protezione Civile per richieste di verifiche in zona Coroglio, attualmente in corso, e caduta di calcinacci in via Eurialo". E' quanto rende noto il Comune di Napoli in una comunicazione ufficiale.

Verifiche sono in corso da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali.