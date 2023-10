Bradisismo, il sindaco di Pozzuoli: "In 40 anni nessuna prevenzione"

"Chi era preposto avrebbe dovuto mettere in campo azioni di prevenzione per il bradisismo. Dagli Anni '80 a oggi, purtroppo, questo non è stato fatto". Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, punta il dito contro i suoi predecessori sullo scranno più alto del Comune flegreo. Allo stesso tempo, vuole tranquillizzare la popolazione in merito alle recenti forti scosse di terremoto. "Il territorio è monitorato h24 e siamo in costante contatto con le istituzioni locali e nazionali. D'accordo con il governatore De Luca organizzeremo prove di evacuazione, visto che l'ultima risale al 2019". Pare che la prova potrebbe essere realizzata tra il 9 e il 15 ottobre, ma non ci sono ancora notizie ufficiali. In questo video, l'estratto della conferenza del sindaco di Pozzuoli.