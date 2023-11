Campi Flegrei, Manfredi: "Non ci sarà passaggio ad allerta arancione"

"Non ci sono elementi per pensare a un passaggio da allerta gialla ad arancione" lo assicura il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi. A margine della celebrazione della giornata dei morti, il primo cittadino smentisce, senza polemizzare, le parole del ministro Musumeci, secondo cui il perdurare dell'attuale situazione bradisismica potrebbe suggerire l'escalation dell'allarme nella zona dei Campi Flegrei.

"Non ci sarà alcun passaggio perché non ci sono elementi che suggeriscano questo scenario - ha affermato il sindaco - Anzi, secondo il report negli ultimi 15 giorni abbiamo assistito a un rallentamento dell'attività sismica". Manfredi non manca di lanciare una piccola stoccata al membro del Governo Meloni: "La verità va messa al primo posto, ma nella gestione delle emergenze bisogna gestire la comunicazione ai cittadini con responsabilità, senza alimentare panico non giustificato".