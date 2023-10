Sciame sismico Campi Flegrei: "Lo Stato paghi il controllo degli edifici"

Un nuovo sciame sismico è stato avvertito nei Campi Flegrei oggi 4 ottobre. Le scosse si sono sentite anche a Bagnoli, quartiere di Napoli in piena zona rossa. In questo video, il vicepresidente della decima Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) Sergio Lomasto chiede l'intervento dello Stato: "Siamo ancora in allerta gialla e quindi non serve farsi prendere dal panico. Le istituzioni stanno lavorando alacremente, anche se i cittadini vorrebbero più informazioni. Si tratta di un'emergenza nazionale e per questo chiediamo l'intervento dello Stato per finanziare il controllo della staticità del patrimonio edilizio pubblico e privato, così da essere sicuri che i palazzi possano reggere alle scosse frequenti".