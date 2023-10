Terremoti, Muscarà attacca il Comune: "Su Bagnoli parole scellerate"

Un attacco duro quello che Maria Muscarà, consigliere regionale della Campania, lancia contro Edoardo Cosenza, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Napoli. "Le sue parole mi fanno preoccupare - afferma - perché sembra che la sua unica preoccupazione, in questi giorni, sia quella delle nuove costruzioni di Bagnoli. Stanno mettendo come al solito l'economia davanti alla salute".

Il riferimento è alla risposta data da Cosenza a una domanda posta da Napolitoday al termine della riunione tra sindaci e tecnici per l'emergenza bradisismo. E' stato chiesto all'assessore se non fosse un paradosso immaginare la costruzione di nuove case, alberghi e uffici in piena zona rossa, vista l'escalation sismica degli ultimi mesi. "Abbiamo valutato che realizzare costruzioni con determinate caratteristiche di sicurezza, affiancate da una corretta informazione, possa ridurre e non aumentare il rischio per la popolazione" la replica di Cosenza.

Proprio NapoliToday aveva avanzato dubbi sulla riqualificazione in zona rossa, in considerazione del fatto che in un'altra area, quella vesuviana, vige il divieto di edificabilità. "Vogliono continuare a sovrappopolare il territorio flegreo per continuare a 'speculare su Bagnoli'? - si chiede la Muscarà - Sono parole scellerate" ha concluso la consigliera Muscarà (gruppo misto).