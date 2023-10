Bradisismo Campi Flegrei, Manfredi: "Scosse possono continuare anche per mesi, dobbiamo convivere con questo fenomeno"

Il sindaco di Napoli: "Tempi certi sulla fine di questa crisi bradisismica non ce ne sono. Bisogna dire la verità. L'allarmismo non aiuta"

"La crisi bradisismica è un fenomeno che può essere caratterizzato anche da scosse che possono continuare per mesi. Bisogna partire da questo presupposto. Noi possiamo avere per mesi, mesi e mesi scosse di intensità variabile. Dal punto di vista tecnico c'è un monitoraggio continuo dei siti e delle strutture. Dal punto di vista del potenziale del danno strutturale, queste scosse hanno un potenziale basso. Infatti danni strutturali non ce ne sono. Ci possono essere delle lesioni di intonaco, la caduta di qualche cornicione. Quindi va tenuta sempre una grande attenzione". Così il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, ha fatto il punto sulla crisi bradisismica dei Campi Flegrei e su quanto accaduto nelle ultime ore.

"Noi dobbiamo lavorare per fare in modo che le persone abbiano fiducia, siano informate costantemente e imparino a convivere con un fenomeno con il quale noi abbiamo già convissuto negli anni '80 e con cui convivono gli abitanti dei Campi Flegrei da millenni, anche per fare in modo che questa crisi non porti danni alla comunità, alle persone, alla società, all'economia. Dobbiamo avere la consapevolezza che tempi certi sulla fine di questa crisi bradisismica non ce ne sono. Bisogna dire la verità. E' inutile dire cose che non corrispondono al vero. Noi stiamo facendo di tutto dal punto di vista sia tecnico che procedurale, per garantire la massima sicurezza. L'allarmismo non aiuta, quindi ci vuole anche grande responsabilità nella gestione delle informazioni", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.